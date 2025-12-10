«Hat es nicht nötig zu protzen»: Royal-Fans feiern Prinzessin Anne

Offiziell vorgestellt hat die 75–Jährige die Karte nicht, die Gouverneurin von Queensland, Dr. Jeannette Young, hat sie aber in den sozialen Medien geteilt. «Die Ankunft einer besonderen Weihnachtskarte von Prinzessin Anne und Sir Timothy Laurence hat im Government House für festliche Stimmung gesorgt», schrieb Young zu ihrem Beitrag und postete dazu ein Bild der Karte. Darauf zu sehen ist Anne zusammen mit ihrem Ehemann in einer Kutsche. Aufgenommen wurde das Bild Medienberichten zufolge während einer Reise des Ehepaars nach Sark, einer Insel im Ärmelkanal.