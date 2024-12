Hat Hollywood keine Lust mehr auf Herzogin Meghan und Prinz Harry?

«Wir haben das Interesse an Harry und Meghan verloren, nachdem uns klar wurde, dass wir ihnen im Laufe der Jahre viel zu viel Anerkennung gegeben haben», bekräftigte die königliche Expertin Kinsey Schofield gegenüber «The Standard». Auch die Hollywood–Expertin Jane Owen glaubt, dass Harry und Meghan in der gesellschaftlichen Szene in Los Angeles Probleme hätten. «Ganz offen gesagt, sie hatten jede Gelegenheit, in Hollywood zu glänzen.» Sie erinnerte an den «riesigen Deal» mit Netflix, «mit einem riesigen Budget und einem Publikum, das eifrig zuhörte und zusah».