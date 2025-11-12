«Hat ja lang genug gedauert»: Erster Teaser zu «Teufel trägt Prada 2»

Es ist die Szene, auf die Fans fast zwei Jahrzehnte gewartet haben: Anne Hathaway (43) betritt einen Fahrstuhl, in dem bereits Meryl Streep (76) steht. «Hat ja lang genug gedauert», sagt die eiskalte Modechefin Miranda Priestly zu ihrer einstigen Assistentin Andy Sachs. Mehr verrät der erste Teaser zu «Der Teufel trägt Prada 2» nicht – und genau das macht ihn so effektiv. Unterlegt mit Madonnas (67) «Vogue» präsentierte 20th Century Studios am Mittwoch die ersten bewegten Bilder zur langersehnten Fortsetzung.