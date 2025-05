Hausgemachte Spinat-Ravioli mit Pilzfüllung

Zubereitung (90 Minuten)

1. Für den Pastateig zunächst den frischen Blattspinat blanchieren: Den gewaschenen Spinat für 30 Sekunden in kochendes Wasser geben, dann in Eiswasser abschrecken. Den Spinat gründlich ausdrücken und in einem Mixer oder mit einem Stabmixer zu einer Paste pürieren. Das Mehl auf der Arbeitsfläche zu einem Hügel formen und in der Mitte eine Mulde eindrücken. Die Eier, das Spinatpüree und das Olivenöl hineingeben und das Salz darüberstreuen. Mit einer Gabel die flüssigen Zutaten in der Mulde verquirlen und langsam das Mehl vom Rand einarbeiten, bis eine krümelige Masse entsteht. Mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig kneten, was etwa 8–10 Minuten dauert. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.