Häusliche Gewalt? Aaron Phypers weist Denise Richards' Vorwürfe zurück

Richards hat laut «People» eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt beantragt. Sie beschuldige ihren Noch–Ehemann, sie körperlich angegriffen zu haben – und habe demzufolge unter anderem Fotos eingereicht, die Übergriffe, die sie ihm vorwirft, belegen sollen. Am 16. Juli hatte ein kalifornisches Gericht Richards die Verfügung gegen Phypers zugesprochen. Als Zeitraum der jüngsten mutmasslichen Übergriffe nennt Richards den 4. bis 14. Juli – genau jenen Zeitraum, in dem Phypers am 7. Juli die Scheidung eingereicht hatte.