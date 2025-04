Hayden Christensen bestätigt die Rückkehr von Anakin Skywalker

Dabei hatte Hayden Christensen offenbar grosse Selbstzweifel, als er anfangs für die Rolle vorsprach. In einem Interview mit dem «Empire»–Magazin sagte der Schauspieler einmal, er habe gedacht, er hätte keine Chance. Der Grund: Er hatte erfahren, dass er gegen Leonardo DiCaprio (50) «und einen Haufen anderer Schauspieler» antreten würde. «Das hat mich in meiner Annahme bestätigt, dass die Rolle an einen anderen Schauspieler gehen würde», erinnert sich Christensen. «Während des gesamten Vorsprechens hatte ich mir vom ersten Tag an gesagt, dass ich die Rolle nicht bekommen würde. Es war einfach nicht möglich.» Das kam ihm am Ende wohl zugute. «Ich glaube, das hat mir wahrscheinlich sehr geholfen, denn es hat mich in vielerlei Hinsicht befreit», sagte er «Empire». «Und so war es für mich wirklich eine Überraschung, als ich die Rolle bekam.»