Hazel Brugger: Dieser Star hat sie bei «LOL» besonders überrascht

Am 17. April startet die sechste Staffel von «LOL: Last One Laughing» bei Prime Video. Mit dabei: Komikerin Hazel Brugger (31), die bereits drei Mal ihr Glück versucht hat und nun erneut den Sieg ins Visier nimmt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät Brugger, was sie ihren Konkurrenten voraus hat – und was sie trotz des Erfolgs an «LOL» stört.