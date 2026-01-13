«Heated Rivalry»: Das sind die Stars der Hype-Serie

Vor «Heated Rivalry» sammelte er unter anderem Erfahrung in dem Coming–of–Age–Film «Riley» (2023) und in einer Nebenrolle in «Joker: Folie à Deux» an der Seite von Oscarpreisträger Joaquin Phoenix. «Ich konnte einfach nicht glauben, dass ich dort war und was ich tat», verriet Storrie im Oktober 2024 gegenüber «Variety». «Alles war so geheim. Ich habe zwei Jahre lang niemandem etwas erzählt.» Der Ruhm ist trotzdem noch neu für ihn: Vor acht Monaten habe er noch als Kellner Tische abgewischt, erzählte Storrie vor wenigen Tagen bei der Verkündung der Nominierten der SAG Awards.