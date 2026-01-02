«Heated Rivalry»: Kommt die Eishockey-Serie endlich nach Deutschland?

Auf Begeisterung stösst die queere Sport–Romance nicht nur auf Social Media und bei der LGBTQ+–Community, sondern kann sich auch guter Kritiken erfreuen. So erreicht die erste Staffel bei Rotten Tomatoes 98 Prozent beim Tomatometer und 95 Prozent beim Popcornmeter. Auch auf «IMDb» kommt die Hype–Serie auf eine Durchschnittsbewertung von 9,2 – bei mehr als 50.000 Bewertungen. Die beiden Hauptdarsteller Hudson Williams (24) und Connor Storrie (25) wurden über Nacht zu Stars. Für Crave sei es die erfolgreichste Original–Produktion. Die Zuschauerschaft sei nach dem Start am 28. November innerhalb von einer Woche um 400 Prozent angestiegen, wie es in einer Mitteilung heisst.