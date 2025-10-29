Heftige Haftbefehl-Doku: Diese fünf Szenen lassen einen nicht mehr los

Szene 3: Suizidversuch – und direkt weiter

Geschichte wiederholt sich: Auch Haftbefehl hat mittlerweile einen Suizidversuch hinter sich. Im Jahr 2023 versuchte er sich mit einer Überdosis Kokain umzubringen. «Ich war nicht bei mir, weisst du? Ich habe gesagt, ich geh mich jetzt töten», erinnert er sich und berichtet, wie es passiert ist: «Ich bin ins Hotel gegangen, alleine, hab mir eine Suite genommen. Ein Gramm links, ein Gramm rechts. Ein Gramm links, ein Gramm rechts, alle 20 Minuten. Die Tüte war leer, ich konnte es nicht glauben. Meine Nase blutet, aus meinen Augen kommen Tränen, weil es die Nase so geätzt hat, weisst du, einfach zu viel.» Haftbefehl wachte in der Notaufnahme wieder auf. Als man ihm sagte, dass er lebt, rastete er aus. Er befreite sich von den Kabeln und Kanülen, demolierte das Krankenzimmer, ging: «Dann bin ich raus und hab weitergemacht. Direkt weiter, zehn Gramm.»