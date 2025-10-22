Heidi Klum: Auch in der neuen Staffel «Project Runway» ist sie dabei

Die US–Designer–Show «Project Runway» geht 2026 in die 22. Runde – und Heidi Klum (52) wird erneut als Moderatorin dabei sein. Disney hat die neue Staffel der Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander wetteifern, angekündigt.
«Wir sehen uns 2026»
Auch Klum teilte die Neuigkeit bereits auf ihrem Instagram–Account mit. «Wir sehen uns 2026», schrieb sie zu einem Trailer und betonte, sie freue sich sehr darauf, wieder bei ihren Kollegen Christian Siriano, Nina Garcia und «dem Rest der Familie» zu sein.
Nach einer mehrjährigen Pause war Klum in diesem Jahr zu dem Format zurückgekehrt, zusammen mit den Juroren Nina Garcia und Law Roach sowie Mentor (und Gewinner der vierten Staffel) Christian Siriano. Die 21. Staffel wurde von Juli bis September ausgestrahlt. Alle vier werden in der nächsten Staffel zurückkehren. Wann die neuen Folgen 2026 genau zu sehen sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.
Disney ist die dritte Heimat der Serie. «Project Runway» begann 2004 bei Bravo und lief dort fünf Staffeln lang, wechselte dann für die Staffeln 6 bis 17 zu Lifetime, bevor es für die Staffeln 18 bis 20 zurück zu Bravo und anschliessend zu Freeform, Hulu und Disney+ ging.
Nach 16 Staffeln legte Heidi Klum eine «Project Runway»–Pause ein
Heidi Klum hatte bereits die ersten 16 Staffeln der Show moderiert. Dann stieg sie aus, um gemeinsam mit dem langjährigen Mentor Tim Gunn ihre Amazon–Serie «Making the Cut» zu produzieren. Ihre Moderation bei «Project Runway» übernahm Modelkollegin Karlie Kloss. Seit 2006 präsentiert Klum zudem «Germany‹s next Topmodel» auf ProSieben, das 2026 in die 21. Staffel geht. Von 2013 bis 2019 sowie von 2020 bis 2024 war sie zudem Jurorin bei «America›s Got Talent».