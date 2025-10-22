Heidi Klum: Auch in der neuen Staffel «Project Runway» ist sie dabei

Nach einer mehrjährigen Pause war Klum in diesem Jahr zu dem Format zurückgekehrt, zusammen mit den Juroren Nina Garcia und Law Roach sowie Mentor (und Gewinner der vierten Staffel) Christian Siriano. Die 21. Staffel wurde von Juli bis September ausgestrahlt. Alle vier werden in der nächsten Staffel zurückkehren. Wann die neuen Folgen 2026 genau zu sehen sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben.