Heidi Klum feiert ausgelassen zum Coachella-Auftakt

Zusammen mit dem Schweizer Designer Yannik Zamboni (39) stimmte sie sich schon auf dem Weg im Auto ein. Wie sie in einer Instagram–Story zeigte, trug sie ein weisses T–Shirt mit dem Konterfei von Popstar Mariah Carey. Am Abend feierte sie dann in einem wesentlich freizügigeren Outfit ausgelassen beim Auftritt der Girlsgroup Katseye. Auf ihrem Instagram–Account postete sie einen Clip, der sie in einem weissen Look von Zambonis Label Maison Blanche zeigt.