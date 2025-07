Heidi Klum grüsst oben ohne vom Strand

Heidi Klum taucht oben ohne ins Meer

Klum und Kaulitz sind im Urlaub offenbar ganz unter sich. In einem neuen Video, das Klum am Freitag bei Instagram teilte, ist sie von hinten zu sehen, wie sie oben ohne und in roter Bikinihose ins türkisfarbene Meer gleitet. Darüber hat das Model den Münchener–Freiheit–Song «Ohne Dich (schlaf' ich heut Nacht nicht ein)» gelegt. Dazu kommentierte sie zudem «Honeymoon», also «Flitterwochen».