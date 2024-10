Heidi Klum: Halloween-Kostüm mit Tom Kaulitz wird «ganz schön eng»

Anfang September gewährte Klum, für die das Gruselfest ein echtes Highlight ist, bei Instagram einen ersten Blick auf ihre Kostüm–Vorbereitungen. In einem kurzen Clip war eine runde modellierte Form zu sehen, ähnlich eines Panzers, mit aufgesetzten Spitzen und zwei Beinlöchern. Am 17. September folgte auf ihrem Instagram–Kanal ein Clip, wie sie in einem hautengen Anzug und mit hochgebundenen Haaren von zwei Männern abgemessen wird. «Halloween–Anprobe und Massnehmen», teilte sie dazu mit. Zuletzt postete sie dann einen Schnappschuss, der für einige Social–Media–Nutzer aufgrund der Prothesen am unteren Rand des Bildes und Klums Verweis auf einen Finger darauf hindeuten könnte, dass sie sich in E.T. aus Spielbergs «E.T. – Der Ausserirdische» verwandeln könnte.