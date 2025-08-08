Heidi Klum posiert völlig nackt am Strand

Nach vier Wochen Auszeit zurück bei der Arbeit

Auf der Karibikinsel St. Barth genoss Heidi Klum zuletzt eine vierwöchige Auszeit an der Seite ihres Mannes Tom Kaulitz (35). Doch längst ist sie wieder bei der Arbeit, was sie bereits im Interview zur Nacktstrecke in dem französischen Magazin indirekt ansprach. «Den Rest des Jahres weiss ich kaum noch, wie ein Wochenende aussieht: Tom und ich arbeiten ununterbrochen und sind ständig auf Reisen. Dieser Urlaub ist also wirklich verdient», so Klum.