Heidi Klum schwärmt von «Project Runway»-Rückkehr

Die Leidenschaft für Mode ist bei der vierfachen Mutter ungebrochen. «Es macht so viel Spass, ihnen eine Plattform zu geben, auf der sie zeigen können, was sie draufhaben», führte Klum aus. Bei den American Music Awards vor wenigen Tagen zeigte Klum bereits, welche Mode–Richtung sie sich für die neue Staffel wünscht. In einem schwarzen Kleid mit voluminöser Schleppe auf dem roten Teppich verkündete sie: «Wir brauchen auf jeden Fall längere Schleppen und Kleider. Ich gehe überall mit einer Schleppe hin.»