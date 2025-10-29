Heidi Klum über ihr Leben in L.A.: Darum kauft sie auf dem Markt ein

Heidi Klum (52) jettet oft um die Welt und ist auf vielen glamourösen Partys zu Gast. Im Alltag in der Wahlheimat Los Angeles mag es das Supermodel aus Bergisch–Gladbach hingegen bodenständiger, wie sie im Interview mit dem Magazin «Gala» erzählte.
Sie will Landwirte unterstützen
So gehören morgendliche, eineinhalbstündige Gassirunden mit den Hunden dazu, für die sie zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (36) extra in einen Park fährt, weil «unsere Strasse zu gefährlich ist». Ausserdem setzt Klum, die derzeit auf ihre grosse Halloween–Sause in New York am Freitag hinfiebert, auf gesunde Küche mit guten Zutaten. «Ich kaufe Bio–Lebensmittel und gehe auf den Markt. Schon weil wir die Bauern unterstützen sollten, damit wir mit deren Produkten weiter gesund essen können» Sie schaue auch immer, was gerade Saison habe. «Ich kaufe also nicht zu jeder Jahreszeit Erdbeeren.»
Am Herd findet sich die Moderatorin von «Germany's next Topmodel» dann auch gerne selbst ein: «Ich bereite meine Suppen nach meinen eigenen Rezepten zu: Ich koche dann ein ganzes Huhn aus für die Brühe – oder auch Markknochen. Und da haue ich alles rein, was ich so da habe, Kartoffeln, Bohnen oder Kürbis.»
Die Zutaten dafür kauft sie aber nicht nur auf dem Markt, sondern wird auch im Garten fündig. Der Gang über das eigene Grundstück gehört für die vierfache Mutter zum Alltag in L.A. fest dazu. Dann schaue sie nach ihren Rosen und dem Gemüse. Sie habe dafür extra «riesengrosse Gewächshäuser» bauen lassen. «Ich hole täglich Tomaten, Zucchini oder Salat aus dem Garten, verarbeite das dann.» Ihr Essen locke sogar die Kinder wieder nach Hause, die schon ausgezogen sind.
Kinder–Kunst an den Wänden
Los Angeles ist für Heidi Klum längst ihr Zuhause geworden. «Wir leben jetzt seit elf Jahren in dem Haus.» Dort seien ihre Kinder aufgewachsen und es hingen viele Erinnerungen daran. Ersichtlich ist das an den vielen Kunstwerken des Nachwuchses, die «überall» an den Wänden prangen. Diese Bilder seien genauso wichtig wie die von professionellen Künstlern.
Aus der Ehe mit Sänger Seal (62) hat Klum zwei Söhne und eine Tochter. Er adoptierte auch ihre älteste Tochter Leni (21), die aus einer Beziehung mit Flavio Briatore (75) stammt. Mit Musiker Tom Kaulitz ist sie seit 2019 verheiratet.