Heidi Klum über ihr Leben in L.A.: Darum kauft sie auf dem Markt ein

Sie will Landwirte unterstützen

So gehören morgendliche, eineinhalbstündige Gassirunden mit den Hunden dazu, für die sie zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz (36) extra in einen Park fährt, weil «unsere Strasse zu gefährlich ist». Ausserdem setzt Klum, die derzeit auf ihre grosse Halloween–Sause in New York am Freitag hinfiebert, auf gesunde Küche mit guten Zutaten. «Ich kaufe Bio–Lebensmittel und gehe auf den Markt. Schon weil wir die Bauern unterstützen sollten, damit wir mit deren Produkten weiter gesund essen können» Sie schaue auch immer, was gerade Saison habe. «Ich kaufe also nicht zu jeder Jahreszeit Erdbeeren.»