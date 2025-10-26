Heidi Klum verrät weiteres Halloween-Detail: Kostüm wird «hässlich»

Rätselraten auf Instagram

Bei aller Geheimhaltung gewährt Klum natürlich auch auf Instagram wieder erste Blicke zu ihrem Kostüm. Am Freitag teilte sie beispielsweise ein Foto, auf dem ein Gipsabdruck ihres gesamten Oberkörpers inklusive Arme, Rücken und vor allem Gesäss zu sehen ist. An den Schulterblättern sind Öffnungen für Schrauben gelassen – die Arme werden also wahrscheinlich beweglich sein. «Feeling cheeky» (Dt.: «Fühle mich frech»), schrieb sie dazu und fügte Pfirsich– und Zwinkersmiley–Emojis hinzu. Markiert wurde Prothesen–Maskenbildner Mike Marino, mit dem sie wie in den letzten Jahren wieder zusammenarbeitet.