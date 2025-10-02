Heidi Klum: «Wenn ich mich gut fühle, strahle ich automatisch»

Ist es als junge Frau heute schwieriger oder leichter, seinen eigenen Weg zu finden als bei Ihnen damals?

Klum: Ich glaube, jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen. Als ich angefangen habe, gab es Social Media noch nicht – man musste sich behaupten, ohne eine Plattform, auf der man sich selbst präsentieren konnte. Heute gibt es viel mehr Möglichkeiten, sichtbar zu werden, aber gleichzeitig auch viel mehr Druck, ständig perfekt zu erscheinen. Genau deshalb ist es so wichtig, sich nicht zu vergleichen. Jede Frau sollte ihren eigenen Weg gehen, ihre eigene Stimme finden – und stolz darauf sein.