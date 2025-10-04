Heidi Klum zeigt sich in durchsichtigem Kleid und mit Grillz

Paris im Oktober ist kühl, doch Heidi Klum (52) liess sich davon nicht beirren. Am Freitag erschien sie zur Vetements–Show bei der Paris Fashion Week in einem Outfit, das keine Fragen offenliess. Ein durchsichtiges Kleid mit feinen silbernen Nähten gab nahezu alles preis, was darunter war – oder eben nicht war. Klum trug unter dem transparenten Stoff lediglich einen hellen String, auf einen BH verzichtete sie komplett.