«Eine schöne Gelegenheit»

«HeidiFest» im September: Michelle freut sich schon auf Heidi Klum

In München feiert Heidi Klum am 18. September ihr ganz eigenes Oktoberfest – das «HeidiFest». Mit dabei werden auch Michelle und ihr Partner Eric Philippi sein. Die Sängerin freut sich bereits darauf. Was geplant ist, wird aber noch nicht verraten.