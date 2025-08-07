«HeidiFest» in München: Singen Lucas Cordalis und Heidi Klum im Duett?

«Wie man Heidi kennt, hat sie immer einen sehr genauen Plan von dem, was sie sich für ihre Feste vorstellt. Und ich glaube darauf basierend hat sie auch sehr genau ausgewählt, wer als Gast zu ihrem ‹HeidiFest› eingeladen wird», ist sich der 58–Jährige sicher. Kennengelernt habe er die «GNTM»–Chefin bisher zwar noch nicht. «Aber ich habe sie natürlich immer aus der Distanz bewundert und verehrt.»