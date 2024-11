Heike Makatsch schwärmt von Yoga als Weg zur Ausgeglichenheit

Ex–VIVA–Moderatorin Heike Makatsch (53) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands, war im «Tatort» zu sehen, in grossen, auch internationalen Kinorollen und spielte zuletzt in der Apple–Serie «Where's Wanda?» an der Seite von Axel Stein (42). Jetzt ziert Makatsch das Cover der Dezember–Ausgabe der deutschen «Vogue». Auf dem Titelbild trägt sie einen kompletten Look von Chanel – und verrät im dazugehörigen Interview, wie sie einen gelasseneren Blick auf ihr Leben und ihr Umfeld entwickelt hat.