Heino trauert um seine Schwester: «Standen uns bis zuletzt sehr nah»

Unterstützung durch sein Umfeld

Vor rund zwei Jahren musste der Sänger bereits einen grossen Verlust bewältigen. Heinos Ehefrau Hannelore Kramm (1942–2023) war am 8. November 2023 in Kitzbühel verstorben. Am ersten Todestag seiner Frau schrieb er bei Instagram: «Ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf mehr als 44 Ehejahre voller Liebe, Glück, Fröhlichkeit und Harmonie zurück und vermisse Hannelore sehr.» Weiter erklärte der Musiker über seinen langjährigen Manager Helmut Werner (41), dessen Frau Nicole Mieth (34) und deren Sohn Lennie: «Sie geben mir Halt und Zuversicht und ich bin dankbar, dass sie bei mir sind.»