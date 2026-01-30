Heino über Begegnung mit Papst Leo XIV.: «Bedeutet mir unendlich viel»

Die Antwort aus dem Vatikan erreichte den Sänger kurz vor Weihnachten – und sorgte für einen emotionalen Moment. «Als ich die Einladung einen Tag vor Heiligabend bekam, sind mir die Tränen gekommen», erinnerte sich Heino im Gespräch mit «Bild». Das Kirchenoberhaupt begrüsste seine Gäste auf Deutsch und drückte seine Freude über den Besuch aus. Während der Audienz berichtete Heino dem Papst von seinem musikalischen Wirken im kirchlichen Rahmen. Sein Manager übersetzte Heinos Worte ins Englische.