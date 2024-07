Heinrich Fürst zu Fürstenberg: Deutscher Adliger stirbt mit 73 Jahren

«Unter seiner Führung hat das Haus Fürstenberg wirtschaftlich floriert und in seinem karitativen, kulturellen und gesellschaftlichen Engagement weiter an Bedeutung gewonnen», heisst es in der Mitteilung der Familie. Auch Christian Fürst zu Fürstenberg (46), der Sohn des Verstorbenen, hat sich mit einem bewegenden Statement zu Wort gemeldet. «Sein Tod bedeutet einen grossen Verlust für die Familie, Freunde und alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Seine besondere Persönlichkeit, seine menschliche Grösse und seine Liebe zur Familie werden uns allen stets in lebendiger Erinnerung bleiben», schreibt er. Christian Fürst zu Fürstenberg folgt nun seinem Vater als Chef des Hauses Fürstenberg. Schon seit 2022 führt er die Geschäfte der «Haus Fürstenberg Holding», die noch heute als einer der grössten Waldbesitzer in Deutschland gilt.