Heinz Hoenig sagt Auftritt kurzfristig ab

In einer persönlichen Videobotschaft auf Instagram wandte sich Hoenig direkt an seine Anhänger: «Liebe Fans, liebe Kollegen! Leider muss ich euch mitteilen, dass ich am 6.+7.12.25 nicht auf der Comic Con in Dortmund bin. Ich bin stark erkältet und möchte niemanden anstecken», ist im Post auch zu lesen. Der TV–Star betonte, wie sehr er sich auf das Treffen gefreut habe: «Ich habe mich sehr auf euch gefreut und finde es sehr schade, nicht dabei sein zu können. Ich hoffe auf euer Verständnis», teilt er weiter mit.