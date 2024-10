Heiraten auf Schloss Balmoral? Die Sache ist nicht so einfach

Der Lieblingsort von Queen Elizabeth II.

Das Schloss diente für gewöhnlich als Sommerresidenz von Queen Elizabeth II., die dort auch am 8. September 2022 gestorben ist. «Meine verstorbene Mutter schätzte die Zeit besonders, die sie in Balmoral verbrachte», erklärte ihr Sohn und Nachfolger, König Charles III. (75), kürzlich in einer Rede. «Es war der Ort, den sie am meisten liebte, an dem sie ihre letzten Tage verbrachte.» Die Tradition, den Sommerurlaub in Schottland zu verbringen, hat Charles weitergeführt – er bevorzuge jedoch das kleinere Birkhall.