Heisshunger trifft eiskaltes Händchen: Die besten Serien für den Sommer

Heiss her geht es derweil in der preisgekrönten Serie «The Bear: King of the Kitchen», deren vierte Staffel ebenfalls im Juni erschienen ist. Wie in den Episoden zuvor verbindet die Geschichte über eine kunterbunte Küchencrew, die sich in den kulinarischen Olymp kochen will, lauten und überbordenden Stress mit ruhigen und warmherzigen Momenten. Carmys (Jeremy Allen White, 34) und Richies (Ebon Moss–Bachrach, 48) Schwingtür–Scharmützel sind allein schon ein Grund, die Serie zu schauen, falls noch nicht geschehen. Und auch der Rest ist ein Genuss, selbst für Menschen, die es schaffen, Wasser anbrennen zu lassen.