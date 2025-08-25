Helene Fischer ist wieder Mutter geworden

Fischers Dank gelte ihren Fans, die ihr die Ruhe gewährt hatten, die sie für die «kostbare Zeit mit meiner Familie» benötigt hatte – «ich weiss das sehr zu schätzen». Auch für das restliche Jahr 2025 wolle sie es ihrer nun vierköpfigen Familie zuliebe ruhiger angehen lassen, ganz müssen ihre Anhängerinnen und Anhänger aber nicht auf neues Material verzichten. Noch in diesem Jahr wird sie zwei weitere Kinderalben veröffentlichen; 2024 hatte sie mit «Die schönsten Kinderlieder» vorgelegt. Auch beruflich dreht sich vorerst bei Helene Fischer also alles um die Kleinen.