Helene Fischer will Weihnachtszeit «in vollen Zügen geniessen»

Was das konkret bedeutet? Durch die kommende Vorweihnachtszeit werde sie sich «durchschlemmen», kündigt Fischer mit einem Lachen an. «Ich werde auch die Weihnachtszeit in vollen Zügen geniessen.» Auf die Frage, ob sie denn jetzt nicht schon auf Weihnachtsschleckereien verzichten müsse, hat sie eine klare Antwort: «Also generell bin ich tatsächlich ein totaler Lebemensch, auch wenn man denken könnte, ich bin das ganze Jahr über super diszipliniert. Das ist überhaupt nicht so. Ich lasse das Leben wirklich Leben sein und lasse es auch richtig krachen.»