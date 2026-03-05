Helene Fischer wird mit eigener Barbie geehrt

Eine eigene Barbie zu bekommen, ist nicht selbstverständlich. Helene Fischer (41) gehört in diesem Jahr zu den wenigen Frauen weltweit, denen Spielzeugkonzern Mattel diese besondere Ehre zuteilwerden lässt. Pünktlich zum Internationalen Frauentag am 8. März stellt Barbie das erste sogenannte «Barbie Dream Team» vor: eine Gruppe von acht Frauen aus verschiedenen Ländern, die in ihren jeweiligen Bereichen als Wegbereiterinnen gelten. Für Deutschland ist Helene Fischer vertreten – mit einer Figur, die ihr als Bühnenperformerin nachempfunden ist: blondes Haar, blaues Kostüm mit Fransen, goldenes Mikrofon in der Hand.
Die Reaktion der Künstlerin fiel entsprechend emotional aus. «Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit grossem Stolz, eine eigene Barbie zu besitzen und Teil des Barbie Dream Teams zu sein», sagte Fischer laut einer Mitteilung von Mattel. «Es bedeutet mir unendlich viel, ein Vorbild für so viele Kinder sein zu dürfen.» Und sie nutzte den Moment auch für eine Botschaft an junge Mädchen: «Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg.»
Mattel betont in seiner Pressemitteilung, dass die Aufnahme in das Dream Team nicht nur künstlerische Leistungen würdige, sondern auch die Vorbildfunktion, die Fischer für eine ganze Generation von Mädchen und jungen Frauen einnimmt. «Sie hat Grenzen verschoben und neue Wege eröffnet», heisst es in der Begründung des Konzerns.
Acht Frauen, eine Botschaft
Neben Fischer umfasst das Barbie Dream Team 2026 sieben weitere Pionierinnen aus aller Welt, die Mädchen inspirieren können, ihren Leidenschaften nachzugehen. Mit dabei sind Tennis–Ikone Serena Williams und Forschungsastronautin Kellie Gerardi aus den USA, die mexikanische Rennfahrerin Regina Sirvent Alvarado, Englands Fussballnationalspielerin Chloe Kelly, die polnische Bergsteigerin Zoja Skubis – die jüngste Polin, die sowohl den Manaslu als auch den Mount Everest bezwungen hat –, Profi–Surferin Stephanie Gilmore aus Australien sowie die indische Cricketspielerin Smriti Mandhana. Alle acht Frauen erhalten individuell gestaltete Puppen nach ihrem Vorbild.