Herbert Grönemeyers neues Album erfüllte ihm einen grossen Wunsch

Neue Intensität für alte Hits

22 alte Songs präsentiert Grönemeyer in neuem Kostüm, die Aufnahmen erstreckten sich über ein ganzes Jahr an Orten wie den Hansa–Studios oder dem RBB–Rundfunksaal. Nicht immer sei es reine Routine gewesen, zu den Songs zurückzugehen. «Mich hat sehr selber überrascht. Speziell bei ‹Der Weg› und ‹Ich drehe mich um dich› ist mir im Studio aufgefallen, dass mich die dann doch anders berühren, wenn ich sie nochmal singe», berichtet der Musiker.