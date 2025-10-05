Herbst-Vibes: Alle tragen jetzt den britischen Landhaus-Style

Der Herbst gilt als Cozy Season – und das spiegelt sich in diesem Jahr vor allem in einem Modetrend wieder. Alles dreht sich um den britischen Landhaus–Look, der warm, praktisch und gleichzeitig stylisch ist. Naturtöne, weiche Stoffe und traditionelle Muster stehen hoch im Kurs.
Gemütliche Karo–Outfits
Ein Print darf auf keinen Fall fehlen: Karos haben Hochsaison und dürfen gern miteinander kombiniert werden. Ein rot–grau karierter Schal passt zu einem roten Schottenrock und einem gleichfarbigen Top. Eine cremefarbene Strickjacke bringt zusätzliche Gemütlichkeit in das Outfit.
Auch Stiefel sind ein zentrales Element des sogenannten Cotswolds–Styles. In Braun– oder Grüntönen greifen sie die Farben der Natur auf. Lange Wollsocken und ein dezentes Make–up runden den herbstlichen Auftritt ab.
Erdtöne kombinieren
Braun und Beige bestimmen die Farbpalette des Trends. Ein kurzer Trenchcoat lässt sich mit einem braungrauen Minirock, Shirt und einer Strickweste stylen – ideal für einen Café–Besuch oder einen Spaziergang. Ein braun–melierter Schal, lässig über die Schultern gelegt, macht den Look perfekt.
Reiter– oder Gummistiefel in Schwarz setzen ein funktionales Statement. Wer es verspielter mag, greift zu senfgelben Regenstiefeln als fröhlichen Kontrast.
Burgunder und Grün als Herbstfavoriten
Auch kräftigere Töne wie Burgunder oder Grün spielen im Landhaus–Stil eine Rolle. Ein weicher, grüner Wollpulli kombiniert mit braunen Biker Boots wirkt rustikal und gleichzeitig modern.
Für Boho–Flair sorgt ein burgunderroter Spitzenrock. Dazu bieten sich eine braune Strumpfhose, eine passende Handtasche und ein Make–up mit Nude–Lippenstift an. Mit Goldschmuck wirkt das Ensemble noch wärmer.