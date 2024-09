Herbstanfang: Dieses Obst und Gemüse hat jetzt Saison

Blumenkohl, Rotkohl und Rosenkohl

In den Herbstmonaten tragen viele Kohlsorten zu einer gesunden Ernährung bei. Sowohl Blumenkohl als auch Rotkohl enthält viel Vitamin C und Magnesium. Der Spitzenreiter ist der Rosenkohl: Das Gemüse kommt auf 85 Milligramm Vitamin C und 23 Milligramm Magnesium pro 100 Gramm. In Sachen Kalzium sticht ihn der Rotkohl aus, der auf 100 Gramm 45 statt 42 Milligramm des Mineralstoffs enthält. Der Blumenkohl enthält auf die gleiche Menge gerechnet mit 25 Kalorien dafür die wenigsten Kalorien. Das weisse Kohlgemüse ist als Blumenkohl–Reis, in Röschen–Form oder in Gratins vielseitig einsetzbar. Rotkohl passt besonders gut zu weihnachtlichen Gerichten, während Rosenkohl auch als Suppe zur Geltung kommt.