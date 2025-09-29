Herbstblues ade! Henny Reents nennt kleine Tricks mit grosser Wirkung

Wenn die Tage kürzer werden, die Sonne sich immer seltener zeigt und die Natur in ruhige Farben getaucht ist, kann der Herbst nicht nur golden, sondern auch grau daherkommen. Viele Menschen fühlen sich dann antriebslos, melancholisch oder sogar niedergeschlagen. Schauspielerin Henny Reents (50), die am 2. und 3. Oktober in der neuen Charlotte–Link–Verfilmung «Einsame Nacht» im Ersten zu sehen ist, kennt dieses Gefühl – und hat ihre ganz persönlichen Strategien entwickelt, um der dunklen Jahreszeit etwas Positives abzugewinnen.