«Herr der Ringe»-Prequel: Zwei beliebte Figuren kehren zurück

«Ich habe gehört, dass es einen weiteren Film geben wird, der in Mittelerde spielt, und dass die Dreharbeiten im Mai beginnen sollen», sagte Ian McKellen bei der Veranstaltung. «Der Film wird von Gollum inszeniert und handelt ausschliesslich von Gollum», ergänzte er. Regie bei «Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum» wird Andy Serkis (61) führen, der in der Urtrilogie Gollum die Stimme und via Motion–Capturing den Körper geliehen hatte.