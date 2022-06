Herzogin Kate in Kampfmontur weckt Erinnerungen an Diana

Eigentlich kennt man sie nur in feinstem Zwirn und ab und zu vielleicht mal in etwas sportlicherer Kleidung, doch die neuen Fotos, die Herzogin Kate (40) auf dem gemeinsamen Instagram-Account von sich und Ehemann Prinz William (40) anlässlich des Tages der Streitkräfte veröffentlichte, zeigen eine vollkommen andere Kate. Auf zwei der fünf Fotos ist sie in militärischer Tarnkleidung zu sehen, auf einem sitzt sie mit Helm in einem Panzer.