Herzogin Meghan: Besonderer Backstage-Moment mit James Taylor

Besondere Geschenke für Archie und Lilibet

Die süsse Geste war vermutlich für die Kinder des Paares gedacht. Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (3) dürften sich über die signierten Bücher des Musikers freuen. Taylor gilt als einer der einflussreichsten Singer–Songwriter der 1970er Jahre und ist bekannt für Hits wie «Fire and Rain», «You've Got a Friend» und «Carolina In My Mind».