Herzogin Meghan: Das Muttersein stellte sie sich anders vor

Herzogin Meghan (43) ist seit 2018 mit Prinz Harry (40) verheiratet. Nicht ganz ein Jahr nach der Geburt von Söhnchen Archie (6) im Mai 2019 begannen sie ein neues Leben in den USA und landeten schliesslich im kalifornischen Montecito. Mit der Geburt von Töchterchen Lilibet (3) im Juni 2021 machten sie ihr ganz eigenes Familienglück weit weg von den britischen Royals perfekt. In ihrem Podcast «Confessions of a Female Founder» spricht Meghan jetzt über ihr Dasein als Mutter, das sie sich jedoch deutlich anders vorgestellt hatte.