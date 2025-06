Herzogin Meghan: Diese Botschaft steckt hinter ihrem Babybauch-Tanz

In der neuesten Episode des Podcasts «Aspire with Emma Grede», die am 17. Juni erscheint, gibt die 43–Jährige laut «People» Einblicke in die Entstehung ihres «Baby Mama Dance». Im Gespräch mit der Unternehmerin Emma Grede (42) betont Meghan zunächst die Bedeutung von Echtheit in der Öffentlichkeit. «Man muss authentisch sein», erklärt die Herzogin, bevor sie lachend nachfragt: «Hast du meinen ‹Baby Mama›–Tanz gesehen?»