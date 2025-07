Herzogin Meghan feiert 4. Juli im vertrauten Wimbledon-Look

Trotz Prinz Harrys britischer Herkunft hat der Unabhängigkeitstag eine besondere Bedeutung für das Paar. Harry enthüllte in seinen 2023 erschienenen Memoiren «Spare», dass das Paar sein zweites Date am 4. Juli 2016 hatte. Prinz Harry erinnerte sich in dem Buch, dass seine heutige Frau auch an diesem Tag ein blaues Sommerkleid mit weissen Nadelstreifen getragen hatte.