Herzogin Meghan: Keine dritte Staffel von «With Love, Meghan» geplant

Wird es weitere Feiertagsspecials geben?

Stattdessen wolle sich die Frau von Prinz Harry (41) auf den Ausbau ihrer Lifestyle–Marke «As Ever» konzentrieren. «Auf Meghans Social–Media–Kanälen wird man ähnliche Koch– und Bastelbeiträge für die Marke sehen, allerdings in kleineren Portionen», erklärte eine Quelle. Die erste Staffel von «With Love, Meghan» startete im März, die zweite folgte im August. Am 3. Dezember erschien dann noch ein Special zur Weihnachtszeit. In der Serie stellte die Herzogin verschiedene Gerichte und Bastelideen vor. Dabei wurde sie unterstützt von Köchen wie José Andrés, Roy Choi und Alice Waters sowie prominenten Bekannten wie Abigail Spencer und Chrissy Teigen.