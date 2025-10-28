Herzogin Meghan launcht «As ever»-Festtagskollektion

Herzogin Meghan (44) bringt mit ihrer Lifestyle–Marke «As ever» erstmals eine Festtagskollektion auf den Markt. Zu den neuen Produkten zählen etwa zwei Kerzen: «No. 084» und «No. 519». Die Kerze «No. 084» verbindet Noten aus frischem Lotus, Sandelholz und Kalifornischem Mohn, wie die Beschreibung auf der «As ever»–Website verrät. Der Name des Produkts weist zudem auf Meghans Geburtstag hin, den 4. August. Die Kerze «No. 519» steht dagegen für den 19. Mai, Herzogin Meghans und Prinz Harrys (41) Hochzeitsstag. Sie soll nach Marokkanischer Minze, Kardamom und Teeblättern riechen. Eine Kerze kostet 64 US–Dollar (rund 55 Euro).