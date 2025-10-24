Herzogin Meghan: Neue Mitarbeiterin gibt nach drei Monaten auf

Herzogin Meghan (44) hat wieder eine wichtige Mitarbeiterin verloren. Offenbar ist der Posten in der Kommunikationsabteilung, den Meghan in den vergangenen fünf Jahren mehrfach neu besetzt hat, erneut frei geworden. Emily Robinson soll gekündigt haben, nach nur drei Monaten in dem Job.
Robinson hatte Medienberichten zufolge zuvor bei Netflix für die Serie «The Crown» gearbeitet. Sie wurde demnach im Juni zur Kommunikationschefin bei der Herzogin von Sussex ernannt. Ihre Aufgabe war es, die Medienstrategie für Meghan und ihren Ehemann Prinz Harry (41) zu leiten. Einem Bericht der «Daily Mail» zufolge soll sie nun schon wieder weg sein.
«Sie ist keine, die schnell aufgibt»
Emily Robinson ist angeblich bereits die zehnte Person in dem Amt gewesen, seit Harry und Meghan vor fünf Jahren Grossbritannien den Rücken kehrten, um nach Kalifornien zu ziehen. Zwei der ehemaligen Pressesprecher wurden nach Medienberichten allerdings in Positionen ausserhalb der Abteilung befördert.
Ein Freund von Robinson sagte der «Daily Mail» zu ihrer Kündigung: «Es war ihre Entscheidung. Sie ist vor ein paar Wochen gegangen. Sie ist keine, die schnell aufgibt, also muss es für sie ziemlich schlimm gewesen sein, dass sie gegangen ist.»
Ein Sprecher des Paares sagte laut der britischen Zeitung: «Miss Robinson beaufsichtigte die projektbezogene Arbeit für eine sehr erfolgreiche Staffel von ‹With Love, Meghan› und leistete zusätzliche Unterstützung für die Produktionsfirma. Sie hat hervorragende Arbeit geleistet und diese Projekte mit grossem Erfolg abgeschlossen.» Die erste Staffel von Meghans Netflix–Show «With Love, Meghan» feierte im März ihre Premiere, im August folgte Staffel zwei.
Immer wieder gibt es Medienberichte über die hohe Fluktuation im Umfeld von Prinz Harry und Herzogin Meghan oder darüber, wie schwierig die 44–Jährige angeblich als Chefin ist.