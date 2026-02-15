Herzogin Meghan postet Valentinstagsfoto ohne Archie

Herzogin Meghan (44) hat zum Valentinstag ein süsses Foto von Prinz Harry (41) und Prinzessin Lilibet (4) veröffentlicht. Sohn Archie (6) fehlt hingegen auf dem Schnappschuss, wird aber im Text bedacht.
Lilibets Gesicht ist zu erkennen
Die Herzogin von Sussex postete am Samstag auf ihrem Instagram–Account ein Foto, das Harry dem Mädchen auf dem Arm zeigt. Lilibet hält mehrere rote Luftballons, während ihr Vater sie anlächelt. Die Vierjährige trägt ein rosa Kleidchen mit passender Strumpfhose. Bisher zeigte Meghan ihre Kinder vor allem von hinten, auf dem neuen Bild ist Lilibets Gesicht jedoch zu erkennen. «Diese beiden + Archie = meine ewigen Valentinsschätze», schrieb sie zu dem Posting.
Pre–Dinner in Beverly Hills
Den romantischen Tag läutete das Paar laut «People» bereits zuvor mit einem Besuch in einem seiner Lieblingsrestaurants ein. Am Freitag, dem 13. Februar, assen Harry und Meghan demnach im Restaurant «Funke» in Beverly Hills. Beide entschieden sich für lässige Outfits, wie Bilder zeigen: Die Herzogin trug eine braune Jacke und eine schwarze Hose, ihr Mann kombinierte eine schwarze Jacke mit Jeans. In dem gehobenen Restaurant von Küchenchef Evan Funke feierte Meghan im August auch schon ihren 44. Geburtstag.
2025 schrieb Meghan einen längeren Text
Im vergangenen Jahr verbrachte das Paar den Valentinstag getrennt, da der Prinz für die Invictus Games in Kanada arbeitete. Zu einem Schwarz–Weissen–Kussfoto fand Meghan damals mehr Worte. So teilte sie unter anderem mit: «Ich bin wieder zu Hause, kümmere mich um unsere Babys und vermisse meinen Valentine, während er bei den Invictus Games weitermacht, Leben verändert und uns alle an die Kraft der Heilung und Belastbarkeit durch diese unglaublichen Veteranen und ihre Familien erinnert. Ich bin sehr stolz auf meinen Mann und das, was er geschaffen hat.»