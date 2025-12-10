Herzogin Meghan: Schwer kranker Vater hat ihre Botschaft erhalten

In einem Statement, aus dem «Sky News» zitiert, bestätigt Meghans Team nun, dass ihre Botschaft angekommen sei. Gleichzeitig kritisiert die Herzogin, die lange keinen Kontakt mit ihrem Vater hatte, aber den erneuten Medienrummel. «Angesichts der Tatsache, dass eine Reporterin der ‹Daily Mail› die ganze Zeit am Bett ihres Vaters geblieben ist, jede Interaktion übertragen und klare ethische Grenzen überschritten hat, war es für die Herzogin trotz ihrer Bemühungen in den letzten Tagen äusserst schwierig, ihren Vater privat zu kontaktieren.» Weiter heisst es in der Erklärung: «Mit der Unterstützung zuverlässiger und vertrauenswürdiger Kontakte ist ihre Korrespondenz nun sicher in seinen Händen.»