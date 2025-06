Herzogin Meghan: Schwere Vorwürfe gegen ihren Kumpel Tyler Perry

Anwalt weist Behauptungen zurück

In einer am Freitag, dem 13. Juni, in Los Angeles eingereichten Klage, die dem US–Magazin «People» vorliegt, behauptet Schauspieler Derek Dixon, Perry habe am Set der Serien «The Oval» und «Ruthless » zwischen ihnen eine «zwanghafte, sexuell ausbeuterische Dynamik» geschaffen. Perry habe ihm zunächst Karrierechancen und kreative Möglichkeiten versprochen, etwa die Produktion seines Pilotfilms, ihn dann aber zunehmender sexueller Belästigung, Körperverletzung und beruflichen Vergeltungsmassnahmen ausgesetzt. Auslöser dafür soll gewesen sein, dass er Perrys Annäherungsversuche nicht erwidert habe.