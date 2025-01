Herzogin Meghan: So kommt ihr Instagram-Comeback an

Ohne Kommentarfunktion

Für kritische Kommentare im Netz sorgte nicht nur das Detail, dass Meghan in ihrer Bio offenbar das «The» in ihrem Titel «The Duchess of Sussex» weggelassen hat, sondern auch die Tatsache, dass Meghan die Kommentarfunktion deaktiviert hat. «Meghan Markle ist immer noch ein Feigling. [Sie] hat die Kommentare abgeschaltet», heisst es in einem Beitrag. In einem weiteren wird der «People»–Bericht kommentiert: «Meghan Markle freut sich anscheinend, mit den Leuten in Kontakt zu treten, indem sie sie daran hindert, zu kommentieren...» User fragten sich zudem, wie Meghans Rückkehr zu ihrer Aufklärung über die Gefahren von Social Media passt: «#MeghanMarkle wettert gegen das Gift, das Social Media ihrer Meinung nach ist. [...] Und das Erste, was sie im Jahr 2025 tut? Sie kehrt zu den sozialen Medien zurück.»